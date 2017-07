Euroopa suurim retrofestival WE LOVE THE 90s tuleb taas, ning seda juba kolmandat korda Eestis ja suuremana kui kunagi varem. Sel korral toimub see kolmel järjestikusel päeval (24-26.08.17) Tallinna Lauluväljakul!.

Esinejate nimekiri on kirev ja lai ning rahva meelt lahutavad näiteks järgmised artistid:

- Alphaville on viimastel aastatel kordamas oma 1980ndate aastate suurt edu, tehes maailmasuurtel lavadel võimsat comeback-i. Tema "Big In Japan" ja "Forever Young" on mitme dekaadi ühed armastatuimad lood.

- Kate Ryan on üks suurimaid millenniumistaare maailmas. Tema originaallugude coverid "Désenchantée", "Voyage Voyage", "Ella elle l'a" on saanud sama kuulsaks kui algupärased versioonid.

- Ace Of Bace-i brünett lauljatar Jenny Bergen jätkab endiselt väga edukat karjääri. Tuntud metsosopran esitab Tallinna Lauluväljakul kõiki Ace Of Bace-i kuulsaid lugusid. On ju 1990ndate ühe kuulsaima bändi varasalves väga suur hitipagas: "All That She Wants", "The Sign", "Beautiful Life" ja "Happy Nation" on vaid osa sellest.

- Kolmepäevaseks muutuv festival toob Lauluväljakule 1990ndate ühe suurima tantsuhümni "Rhythm of the Night" esitaja Corona, kes pole Eestit varem külastanud. 1993. aasta megahitt sai raadiote ja tantsusaalide lemmikuks nii Euroopas kui USA-s. Billboard 100 ajastutabelis on lugu lausa 11. kohal. Suureks lemmikuks kasvas ka Corona lugu "Baby Baby".

- Cascada on Saksa tantsumuusika edukaimaks millennium-artistiks nimetatud artist. Artisti enimtuntud lugu on cover Maggie Reilly 1992. aasta loost "Everytime We Touch".

