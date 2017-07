Filmi “Ämblikmees: kojutulek” staarid Tom Holland (pildil) ja Zendaya (pildil) on ajakirja People andmeil teineteist leidnud.

Nimitegelast kehastav 21aastane Holland ning temast aasta noorem laulja ja näitleja, kes mängib Peter Parkeri klassiõde Michelle’i, armusid filmi võtetel.

“Nad on kandnud hoolt, et suhe oleks salajane, kuid nad on ühistel puhkusereisidel käinud ning veedavad võimalikult palju aega teineteise seltsis,” teab People’i “linnuke” siristada. Värske filmi lõpp annab alust arvata, et Peteri ja Michelle’il tekib romantiline suhe. Nii saab värske lembepaar võimaluse taas võtteplatsil ninapidi koos olla.

“Ämblikmehe” saaga võtetel on varemgi armuleegid lahvatanud. Nii on mõnda aega semminud nii Tobey Maguire ja Kirsten Dunst ning Andrew Garfield ja Emma Stone.