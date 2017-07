Tallinnast 50 kilomeetri kaugusel asuv Padise mõis rõõmustab oma mõnusa atmosfääriga kõiki huvilisi.

Padise mõisas on kokku 15 kahekohalist hotellituba, mis on maitsekalt sisustatud ning kus viibides tekib tunne, et oled ka ise tõeline mõisaproua või mõisahärra. Tubade sisustus on omanike, von Rammide isikliku maitse järgi valitud, pidades silmas iga väiksematki detaili.

Ajaloolise ja romantilise puhkuse käigus on sul võimalus tutvuda Padise kloostriga, teha jalutuskäike looduskaunis mõisapargis, avastada mõisa viinavabriku varemeid jpm.

Tahad Padise mõisas mõistliku hinna eest ööbida? Vaata täpsemalt SIIT!