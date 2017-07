Tansaanias leidis aset äärmiselt haruldane sündmus - looduses elav emalõvi ei pidanud paljuks imetada väikest tähnilist leopardipoega.

(Joop van der Linde)

Lõviekspert, doktor Luke Hunter sõnas BBC-le, et sellist vaatepilti võib elus ette tulla vaid üks kord. "Me teame, et on juhtumeid, kus emalõvid võtavad oma hoole alla teiste lõvide kutsikad, kuid see on enneolematu," rääkis Hunter. Eksperdi sõnul tapaks iga teine lõviema selle leopardikutsika kui konkurentsivõimelise kiskja toiduahelas.

Lõvi, GPS-iga varustatud viieaastane Noisikitok, on lihaseks emaks oma kolmele pojale, kes sündisid juuni lõpus. Leopardi vanuseks näib aga olevat samuti 2-3 nädalat.

Pole teada, kus on emaleopard ning kas lõviema kavatseb võõraslapse imetamist jätkata.

Foto tegi 11. juulil Ngorongoro looduskaitseala külastanud turis Joop Van Der Linde.