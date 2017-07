Naist kahtlustatakse 16. juunil Tallinna lauluväljaku lähistel 22-aastase mehe noaga ründamises, mille tagajärjel sai mees raske tervisekahjustuse. Kannatanu on jätkuvalt arstide hoole all.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul võis juhtunus oma roll olla ka alkoholil. "Me teame, et nii ründaja kui ka ohver olid rünnaku hetkel tugevas alkoholijoobes ning see võis olla üheks põhjuseks, miks mehe ja naise vaheline tüli nii kaugele arenes. Piiritu alkoholi tarbimine ja sellega kaasnev joove mõjutavad inimese käitumist ning sellises seisundis ta ei mõtle ratsionaalselt. Enamasti ongi ründaja või kannatanu tugevas joobes,“ ütles Kumm.

Kummi sõnul on liigne alkohol märksõna, mis käib kaasas pea igal nädalavahetusel toime pandud raske kuriteoga. Peale selle teeb talituse juhile muret, et peolised võtavad mistahes põhjusel vaba aja veetmiseks kaasa mõne terariista. "Meile antakse järjest rohkem teada juhtumitest, kus inimesed on peole kaasa võtnud mis iganes põhjusel terariista. See ei ole normaalne käitumine. Lõõgastuma ei minda nuga taskus,“ rääkis Kumm.

"Jelizaveta lõi noort meest noaga otse südamesse, pärast seda põgenes teadmata suunas," kirjeldas postitaja Facebookis. "Nad olid purjus ja tülitsesid, aga seltskond teadis, et tal oli nuga kaasas."

Postitaja sõnul saabus politsei sündmuskohale viie minutiga. Peo käigus kannatada saanud noormees on aga raskes seisus haiglas. "Noormees on kunstlikus koomas, võitleb elu eest!"

Postituse kommentaarides kirjutab üks noormees detailselt sündmusi, mis järgnesid põgenemisele. "Eile seisime sõbraga Lasnamäe Prisma juures ja kella 23.20 paiku tuli see neiu meie juurde ja palus takso tellida. Ta oli purjus ja tal oli alkoholi kaasas. Kuna me ei saanud talle taksot tellida, otsustasime ta ise linna sõidutada," kirjeldab ta.