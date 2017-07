Rohenäpp soovitab suvel näpud mullaseks teha. Loomulikult on vaja aiamaad suvisel ajal jahutada ning sel puhul kulub ära korralik imbvoolik.

Madalsurve imbvoolik on ette nähtud veepaagiga ühendamiseks ning kui pikkust on üle 25 meetri, siis võib ühendada ka veetrassiga. Sel juhul peab saama survet reguleerida.



Kõrgsurve imbvoolik on aga ette nähtud ainult veetrassi või veekraaniga ühendamiseks.

Vaata valikut Rohenäpu imbvoolikutest SIIT!