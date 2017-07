Täna täpselt aasta tagasi nägi maailm pealt Nice's juhtunud terrorirünnakut, milles hukkus üle 80 inimese.

Rannapromenaadile, kus rünnak toimus, on hukkunute mälestuseks püstitatud monument. Samuti peetakse nende meenutamiseks mälestustseremoonia.

Inimesed viivad promenaadile valgeid lilli. (Martin Šmutov)

''Nice tänavapildis ei meenuta peaaegu miski aasta eest toimunud rünnakut, mis võiks edastada sõnumi, mida on korranud mitmed poliitikud nii Euroopas kui ka mujal - kuigi toimunut ei tohi kunagi unustada, peab harjumuspärane elu jätkuma. Küll aga paistab silma üks erinevus tavalisest. Täna on Nice tänavatel erakordselt palju relvastatud politseinikke. Seda võib sellisel päeval aga oodata. Samuti on suurte betoonplokkidega suletud mitmed kõrvalteed,'' kirjeldas kohalolija õhkkonda.