Ilmateenistuse andmetel ootab nädalavahetusel ees keskmiselt soe ilm, kus temperatuur jääb 20 kraadi piiresse.

Reedel eemaldub madalrõhuvöönd Baltimaade kohalt aeglaselt itta, kuid jääb järgmisteks päevadeks Peipsi taga väheliikuvaks. Kuigi edela poolt tugevneb kõrgrõhuhari, mis lubab sadudele lõppu, võib idapoolne madalrõhuala aeg-ajalt siiski tagasi Eesti suunas kaarduda ja soodustada rünksajupilvede teket.

Reede öö on idapoolses Eesti osas vihmane, päeval on sajuvõimalus väheneb ning hoovihma võimalus on vaid kohatine. Puhub mõõdukas lääne ja loodetuul, põhjarannikul ulatuvad loodetuule puhangud 13-15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7-12, päeval 15-20 kraadi.

Laupäeva öö on sajuta, päeval on Lääne-Eestis sajuvõimalus väike alla 25%, Kesk-Eestis 50% ringis ja Ida-Eestis on hoovihmavõimalus üle 75%. Puhub nõrk loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 6-10, rannikul kuni 13, päeval 17-20 kraadi.

Pühapäeval on Eesti kohal nõrk kõrgrõhuhari ja hoovihmavõimalus on väike, alla 30%. Puhub nõrk läänekaare tuul, pärastlõunal edela ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 6-10, rannikul kuni 13, päeval 18-23 kraadi.