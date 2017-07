Täna ja homme toimub Eesti ühes ilusaimas rannakuurordis, Võsul, mini-festival nimega Võsu Jazz. Reedel toimuvad kontserdid Võsu küla olulistes paikades ning festivali avamine Marju Läniku ning Rakvere linnaorkestriga. Laupäeval on aiakontserdid Võsu ilusaimates aedades ning peaesineja James Browni bändi saksofonist Pee Wee Ellis Ameerika Ühendriikidest. Kõik kontserdid on tasuta!

Festivali peaesineja Alfred "Pee Wee" Ellis on täna üks maailma parimaid saksofonimängijaid. Ta oli legendaarse James Browni bändijuht ehk siis vaat et kõige tähtsam isik selle legendaarse esineja ning nime taga. Pee Wee Ellis on koos James Browniga kirjutanud kaks lugu - "Cold Sweat" ja "Say It Loud - I'm Black and I'm Proud" ning kõik lood seadnud viimase bändile. Samuti on Pee Wee Ellis teinud koostööd Van Morrisoniga, kes kutsus ta enda bändijuhiks. Võsu Jazzil esineb Pee Wee James Browni tribüütkavaga ning koos temaga on veel laval: Anders Bergcrantz trompetil, Jim Schneider klaveril, Rickard Malmsten bassiga ning Tanel Ruben trummidel.

Võsu Jazz’i märksõnadeks on – suvi, kõrgetasemelised muusikud, kaunid koduaiad, hea toit ning maagiline õhkkond. Olles üks Põhja-Eesti suurim puhkuse-keskus, on Võsu ideaalne asupaik (vaid ühe tunni kaugusel Tallinnast) muusikalise gurmeefestivali läbiviimiseks.

Sel aastal on Võsu Jazz ühendanud jõud Võsu Muusikapäevadega – esimesel päeval astuvad kooli hoovis, bussijaamas jms kohtades üles orkestrid ja väiksemad kooslused ning teisel päeval on kontserdid Võsu ilusaimates aedades.

Programm ja lisainfo siin.