Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel, 2017. aasta oktoobris teeb Maarjamäel uksed lahti Eesti Filmimuuseum. Filmimuuseumi esimene püsinäitus „Duubel ÜKS“ võtab filmitegemise protsessi pulkadeks lahti ja jagab filmitegemise ning filmitegijate saladusi.



Filmitegemise viimaseks etapiks on teadupärast järelproduktsioon, turundus ja kõik see, mis aitab filmikunsti lõpuks erinevate sihtgruppideni viia. Eesti filmide puhul on filmidega seotud meened pigem erand ning aktuaalseks muutunud viimasel kümnendil tänu Eesti ühele tuntuimale joonisfilmi tegelasele Lottele.



Igale Eesti lapsevanemale on ilmselt tuttav olukord, kus laps tirib jälle poes Lotte kohukest, limonaadi või kaisulooma ostma. Või kuidas miljonid nõukogude mehed rebisid ajakirjast blondi filmidiiva Eve Kivi pilte, et neid knopkaga voodi kohale kinnitada. Ja ehk keegi mäletab ka seda, kuidas 90ndatel sai telefoniautomaati susatud Hannes Kaljujärve kehastatud Rummu Jüri pildiga telefonikaart? Kuid lisaks eestimaistele filmidele on mitmete inimeste mällu sööbinud Hollywoodi kassahittidega seotud meened, mida ihaldas ka Nõukogude Eesti kinopublik (Star Warsi mõõgad, Batmani kellad jpm).



Eesti Filmimuuseum palub kõigi eestlaste abi nii kohalike kui maailmas tuntud filmimeenete leidmisel. Oodatakse fotomaterjali meenete kohta (vajadusel tuleb muuseum pildistamisel abiks). Fotod lahedaimatest meenetest eksponeeritakse Filmimuuseumi uuel näitusel „Duubel ÜKS“.



Fotod filmimeenetest palutakse saata meiliaadressile filmimuuseum@ajaloomuuseum.ee või postitada Filmimuuseumi Facebooki lehele. Samas näeb ka fotosid tuntud filmide meenetest.

Kõigi saatjate vahel loositakse välja tasuta perepileteid Eesti Filmimuuseumisse.