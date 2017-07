4.-5. augustil toimuv Leigo Järvemuusika Festival avatakse esmakordselt lastekontserdiga, milles teevad kaasa jäägitult eestlaste südamed võitnud viieaastane Oliver Kõvask ning Järvi Instrumentalists. Ettekandele tuleb Camille Saint-Saënsi imeline “Loomade karneval”.



Lastekontserdid on Leigo Järvemuusika kavas esimest korda ning neid saab sel aastal nautida festivali mõlemal päeval. Kõikide teiste kontsertide ajal on avatud ka lastetelk, kus noortel huvilistel on võimalik tegeleda kõiksugu loovate ülesannetega ajal, kui vanemad kontserti kuulavad.

Väikese Oliveri ema Reet Kõvask kinnitab, et nende pere suhe klassikalisse muusikasse on igati positiivne. “Meie kodus on muusika alati väga olulisel kohal olnud - kolm tütart on juba muusikakooli lõpetanud ja tundub, et ka Oliveril on kindel plaan muusikat õppida, sest tema üks vaieldamatu lemmik on “Luikede järv”, mida ta ise kunagi mängida soovib,” räägib Reet.

Leigo Järvemuusika Festivali üks kunstilistest juhtidest Marius Järvi sõnul ei pea Leigole tulemiseks ilmtingimata staažikas klassikalise muusika austaja olema. “Meie kavas on lihtsalt väga palju väga head muusikat ja väga häid muusikuid. Selles jätkub kuhjaga unustamatuid muusikaelamusi igale inimesele, nii suurtele kui väikestele, loomulikult koos Tõnu Tamme võrratu tule-etendusega - see on maailma mastaabis ainulaadne kooslus,” lisab Järvi.

Leigo Järvemuusika tähistab sel aastal oma 20. aastapäeva, samuti maestro Neeme Järvi 80., Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 90. ja päevalehe Postimehe 160. sünnipäeva.

4.-5. augustil toimuv Leigo Järvemuusika Festival avatakse esmakordselt lastekontserdiga.

2017. aasta tipphetkedeks on reedel toimuv Leigo Järvemuusika Festivaliorkestri ja kammerkoori Voces Musicales esituses kõlav Arvo Pärdi ning Pēteris Vasksi kaasaegne looming. Laupäevane programm on pühendatud maestro Neeme Järvile, kus uhke lõpuakordi annab ERSO dirigent Neeme Järvi juhatamisel. ERSO esituses saab kuulda M. Bruchi 1. viiulikontserti, kus esiviiuliks Miina Järvi. Päeva lõpetab F. Schuberti 9. sümfoonia.

Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud unikaalne üritus, mis kombineerib klassikalise muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli kaunis muusika vabamasse ja looduslikumasse keskkonda tuua. Leigo Järvemuusika missioon on populariseerida klassikalist muusikat ning pakkuda külastajatele unustamatut emotsiooni läbi tipptasemel muusikalise elamuse ja ainulaadse valgusetenduse.

Festivali kava ja lisainfo on leitav Leigo Järvemuusika kodulehel. Pileteid aasta kaunimale festivalile on võimalik soetada Piletilevi müügipunktidest üle Eesti.