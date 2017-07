24. veebruaril 2018 täitub 100 aastat Eesti riigi sünnist. Suursugust juubelit tähistatakse juba selle aasta kevadest, mis kestab kuni 2018. aasta veebruarini. Eesti riigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidupäev ja selleks puhuks sündis Tallinn Dollsil erikollektsioon TD EESTI, kuhu kuuluvad rahvuslinnud pääsukesed kõrguste poole lendamas.

Koostöös andeka Keiti Vilmsiga sai kollektsioon modernse ja minimalistiliku kontseptsiooni kirjaniku kalambuuride põhjal. Vilms tunneb, et just ‘’e-Eesti rahvuslind on säutsupääsuke’’ on teda ennast enim kõnetav, lisades ‘’Selle kalambuuri järgi olen ma ka oma kirjanikunime saanud. Mida enam maailm digitaliseerub, seda enam tuleb sellega sammu pidada ja ilma Twitteris säutsumata ei oleks meil siin hetkel ka millestki rääkida.’’

Kollektsiooni tekstid pärinevad tema kalambuurikogust @KEITIVILMS. Vahetu ja eheda keelekasutusega autor pälvis 2017. aastal keeleteo 2016 rahvaauhinna. Keiti Vilms tunneb hea meelt, et kalambuur kui keelevorm on jõudnud tema mõtteist mitte ainult Twitteri ja Facebooki voogudesse, vaid nüüd ka raamatuna paberile ja sealt edasi rõivastele. EV100 tekitab veel eriti sooja tunde, sest kalambuuride autori vaaronu Jüri Vilms oli üks neist kolmest Eestimaa Päästekomitee liikmest, kes koos Konstantin Pätsi ja Konstantin Konikuga, kes 100 aastat tagasi Eesti Vabariigi välja kuulutas.

Kodumaahõngulises kollektsioonis astub modellina üles armastatud lauljanna Ines ja esitluspaik on erilise tähendusega Tallinna laululava. Tallinn Dollsi Eesti riigi sünnipäeva erikollektsioon TD EESTI on soodsalt ette tellitav siin 13.07-19.07.2016, et taasiseseisvuspäeval 20. augustil saaks neid rõivaid juba uhkelt kanda.