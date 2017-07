Videol olev suur ja karvane koer istub mudilase kõrval, kes üritab järjekindlalt wc-paberit suhu toppida.

Näib, et koer on lapsest juba mõnevõrra targem, sest sekkub ja surub käpaga armsasti paberit lapse suust eemale, vahendab The Sun.

Näib, et vähemasti see koer on üks suurepärane lapsehoidja!

Vaata SIIT!