Tallinnasse saabusid isejuhtivad bussid, mis hakkavad sõitma Viru väljaku ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sõlmpunktiks oleva Kultuurikatla vahel. Sõidud isejuhtivate bussidega on kõikidele huvilistele tasuta.



Eesti EL nõukogu eesistumise digilahenduste nõuniku Valdek Lauri sõnul areneb isejuhtivate sõidukite valdkond maailmas praegu väga kiiresti. "Eesistumine annab võimaluse tutvustada uusi tehnoloogiaid ning innustada arenduskeskusi, ettevõtjaid ja ametiasutusi koostööle. Projekti laiem idee on läbi käia isejuhtivate sõidukite linna toomisega kaasnev protsess alustades lubadest ja tootjate nõudmistest ning lõpetades inimeste vastuvõtu ja uue tehnoloogia tutvustamisega laiemale avalikkusele," sõnas Laur.



Isejuhtimistehnoloogia kasutuselevõtt saab isejuhtivate sõidukite ekspertrühma juhi Pirko Konsa sõnul olema järk-järguline ja praegu teeb Eesti alles esimesi samme. "Isejuhtimistehnoloogia potentsiaal on väga suur. Isejuhtivaid väikebusse saaks näiteks edukalt kasutada hajaasustusega piirkondades, et aidata liikumisvaegusega inimesi," selgitas ta. Tehnoloogia eelistest rääkides tõi Konsa välja selle ohutuse: "90% liiklusõnnetustest põhjustab inimlik eksimus. Isejuhtimistehnoloogia on kindlasti üheks võtmetähtsusega lahenduseks liiklusohutuse tõstmisel."



Eesti püüab kaasa aidata transpordi digitaliseerimisele

Easymile isejuhtiv buss on esimene nähtav samm tulevikulahenduste suunas ning loodetavasti lisanduvad sellele ka teised isejuhtivad sõidukid nii teiste busside, isiklike sõiduautode ja taksodena nii linnas kui ka maal. Tahame, et Eesti oleks isejuhtivate sõidukite tehnoloogia varane omaksvõtja," sõnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre.



Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium soovib lähiaastatel kasvatada nii Eesti riigi, ülikoolide kui ka ettevõtete kompetentsi isejuhtiva tehnoloogia valdkonnas, et olla valmis tehnoloogia laiemaks kasutuselevõtuks. Selleks soovitakse testida erinevate isejuhtivate sõidukite tootjate tehnoloogiat ja saada selgeks nende võimalused ja piirangud.

Kus ja millal saab sõitu teha?

Easymile’i isejuhtivaid väikebusse saab Tallinna tänavatel sõitmas näha juba paari nädala pärast. Veel enne kui bussid saavad hakata peale võtma sõita soovijaid, tuleb sõiduvahenditel läbida Maanteeameti kontrollid, mis on eelduseks busside liiklusesse lubamisel. Isejuhtiva väikebussiga saavad Tallinna südalinnas Viru ringist Kultuurikatlani sõita kõik huvilised, bussi mahub korraga kuni kaheksa reisijat. Kõikide tehnoloogiahuviliste jaoks on bussis olemas ka esitleja, kes tutvustab uudset tehnoloogialahendust.