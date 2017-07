Jägala-Kehra-Kose maantee ääres Anija külas asuv Anija mõis on üldkompositsioonilt üks ilusamaid ja väljapaistvamaid mõisahooneid Eestis. Mõisakompleksi kuuluvad kolm hoonet: mõisa peahoone ehk härrastemaja, ait ja teenijatemaja. Anija mõisa park on unikaalne võõrpuuliikide rohkuse poolest ja on võetud loodus- ja muinsuskaitse alla.

Sel pühapäeval toimub Anija mõisas mõisahõnguline kohvikutepäev. Kõik on oodatud pakkuma omavalmistatud roogasid, nautima hetki ja maitseid armsas Anija mõisas. Kohvikutepäevale tuleb registreeruda.

Anija mõisa muud võimalused:

Mõisa nõude kasutamine ning nendepoolne laudade katmine ja koristamine

Abiruumide (köök, kunstituba, kohvikuruum) kasutamine

Mõisa ja pargi ekskursioon giidiga

Maalimise, viltimise, kangastelgedel kudumise ja muu käsitöö õpitoad

Mõisa kohvik pakub catering teenust, Anija mõisas on võimalik tellida ka pidupäevaks torte.

Inventari rent - fliispleedid tumesinised (150*100 cm, 100 tk), projektori, ekraani, helitehnika kasutus (võimenduspult, kõlarid, mikrofon), pidulikud valged toolikatted (50 tk).

Anija mõis asub Tallinnast 30-minutilise autosõidu kaugusel.

Vaata täpsemalt SIIT!