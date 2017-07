Edgar Savisaare Facebooki konto üle võtnud Türgi häkker nõuab poliitikult 800 dollarit lunaraha.

Kriminaaluurimise all oleva endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare Facebooki konto ei ole juuli algusest saati olnud aktiivne. Savisaare abilise ja nõuniku Andres-Marius Rosenblatti sõnul on kontole sisse häkitud.

"Selle taga on üks Türgi häkker Abdelrahman Ali. Türklane on nõus konto tagasi andma, kui ta saab 800 dollarit. Loomulikult seda me ei tee," sõnas Rosenblatt.

