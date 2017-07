Samal ajal, kui rahvamassid murravad retrofestivalidele, üritas Läti agentuur L Tips Agency lauluväljakule tuua Inglismaa väga hinnatud rock-bändi The xx. Nüüd teatasid korraldajad, et viivad kontserdi üle kordades väiksemale pinnale.

Ürituse Facebooki-seinal anti täna hommikul teada, et muudatus toimub "logistilistel põhjustel". Sunset Festivalina reklaamitav üritus toimub seega ilma igasuguse päikesepaisteta nelja seina vahel.

L Tips Agency koordinaator Juris Rudenko sõnul ei olnud kontserdi asukoha muutmise põhjuseks vähene huvi.

''Bändil on väga spetsiifilised nõuded sellele, millist tehnikat nad esinemiseks vajavad. Kuna nad kohe järgmisel päeval meie juures Lätis esinevad, siis otsustasid nad oma tehnika sinna jätta ja Eestis uusi lahendusi otsida,'' seletas ta inglise keeles, lisades, et kuigi lauluväljakule oleks ka võinud vajalikud vahendid kohale vedada, siis otsustas bänd koos agentuuriga siiski Rock Cafe(Tartu mnt 80D) kasuks.



Müügile on jäänud veel vaid viimased kontserdipiletid hinnaga €49. Rock Cafe kontserdil kehtivad kõik seni ostetud piletid.



Sunset Festivali raames esinevad sel suvel Rock Cafes The Naked And Famous (08.08) ning The xx (14.08)."