Saaremaa ooperipäevade eel tuleks saarel liiklejatel metsloomade osas olla eriti tähelepanelikud, kuna suvisel ajal on ka loomad aktiivsemad ning kindlustusfirma statistika järgi toimub just Saaremaal teiste maakondadega võrreldes rohkem metsloomadele otsasõite.



Suviseid festivale, kontserte ja muid üritusi nagu ka Saaremaa ooperipäevi külastavatel inimestel tasuks olla liikluses eriti tähelepanelik, kuna enamasti on inimesed kaugemalt kohale sõitnud ning ei tunne kohalikke teid ja olusid ning kojusõit toimub tihtilugu hilisemal kellaajal kui väljas pole enam nii valge.



Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Pille Plees märkis, et enamasti metsloomadele otsasõitude puhul inimesed õnneks ise viga ei saa, kuid paraku tuleb ka seda ette. "Põdraga kokku sattudes võivad olla kahjud suured, aga väiksemad loomad tekitavad pigem kahju sõidukile, mis võib ka ulatuda mitme tuhande euroni," selgitas Plees.



Ohutuse tagamiseks tuleks kindlasti hoida piisavat pikivahet ning olla eriti tähelepanelik metsavahelistel teedel.

Mida teha, kui õnnetus juhtub?