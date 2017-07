Täna tähistatakse Prantsusmaal Bastille' päeva, mille puhul peeti ka traditsioonilist sõjaväeparaadi.

Prantslastele on rahvuspüha tähistamine sel aastal pisut tähendusrikkam kui see viimasel ajal olnud on - täna möödub aasta Nice'is toimunud terrorirünnakust, troonil on ajaloo noorim Prantsusmaa president ning Champs-Élysées' avenüül peetavat paraadi väisas ka USA vastuoluline riigipea Donald Trump.

(YVES HERMAN)

(AFP/Scanpix)

(Reuters / Scanpix)

(AP / Scanpix)