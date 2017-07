Legendaarsel Seto jaanitulel esines Valgevene päritolu Norra laulja, viiuldaja, helilooja ja näitleja Alexander Rybak, kes sai laiemalt tuntuks siis, kui ta 16. mail 2009 võitis Norra esindajana Eurovisiooni lauluvõistluse Moskvas, kus ta esitas viiuli saatel loo "Fairytale".

Seto jaanitulel andis Rybak eksklusiivse intervjuu "Suvestuudiole". Alexander Rybak ütles algatuseks, et ta teeb sellist show`d mitu korda aastas, kuid vahel tuleb laval rohkem vaeva näha, et inimesi naeratama panna. "Täna oli publik algusest peale rõõmus ja see tähendab, et tegemist on väga hea festivaliga," arvas ta, lisades, et üritusele on tulnud loomulikult ka palju häid artiste.

Oma muusika kohta seletas Alexander, et talle meeldib elus eksperimenteerida, meeldivad nii klassikaline kui popmuusika ja eriti meeldib talle teha koostööd teiste artistidega. "Muusikat on ka üksi väga hea teha, kuid koos teistega on tunduvalt parem. Nagu ka elus üldiselt."