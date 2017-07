USA lauljanna Kesha kinnitab, et on oma silmaga ufosid näinud.

Poptäht rääkis Billboardi intervjuus, et imeline intsident leidis aset Joshua Tree rahvuspargis.

“Inimesed ilmselt usuvad, et olin narkouimas, aga ma ei olnud. Ma olin täiesti kaine, lihtsalt üks naine kõrbes. Vaatan üles taevasse – ja seal on trobikond tulnukalaevu.”

Kesha vannub, et ufosid oli viis kuni seitse. “Ma ei tea, miks ma ei püüdnud neid üles pildistada, vaid lihtsalt vaatasin.” Staari väitel liikusid ufod öises taevas ringi, eemaldusid, kuid tulid siis tagasi hoopis teist kujundit moodustades. “Mõtlesin: “Raisk, need on tulnukad!””

Sellest inspireerituna on augustis ilmuv Kesha uus album “Rainbow” ufoteemaline.