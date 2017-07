Tulu, mida keskmine Tallinna korter pelgalt kinnisvara kallinemisega omanikule teenib, ületas esimese poolaasta lõpuks 500 euro piiri, näitab Center Kinnisvara korterituru ülevaade.

Tallinna keskmise (st 51,8 m2 suuruse) korteri turuväärtus kasvas 87 708 euroni. Seda on 6013 eurot rohkem kui mullu samal ajal, ehk viimase 12 kuu jooksul on selline korter kallinenud keskmiselt 501 euro võrra kuus.

"Majanduskasvu hoogustumine ja inimeste kindlustunde paranemine hoiavad hinnatõusul parajat tuld all," tunnistas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer. "Me ei julge kellelegi soovitada spekuleerimiseks korterite ostmist, sest pankadel on piisavalt hästi meeles eelmise mulli õppetunnid ja uuel buumil nad tekkida ei lase. Kuid Tallinnas korteriomamine on praegu tulus tõesti."

Juunikuus vahetas Tallinna korteriturul omanikku 745 korterit ja 69,2 miljonit eurot, keskmine ruutmeetrihind ulatus neis tehinguis 1693 euroni. Juuni korteritehingute keskmine väärtus ulatus 92 820 euroni.

Enim tehinguid tehti taas Lasnamäel, seal vahetas juunis omanikku 169 korterit ja 12,2 miljonit eurot.

Center Kinnisvara koostab iga kuu esimeses pooles Tallinna korterituru kuuülevaate. Ülevaate algandmed pärinevad maa-ameti andmebaasist.

