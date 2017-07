Saaremaale, Illiku laiule jõudes kaob ajaline dimensioon ning iga ärkamine on märgiline. Siin on võrdselt ruumi inimese, linnu ja looma jaoks ning indiviidi suuruse defineerib tema südame mõõt. Saarel on kombeks kokku hoida ja nii juhtub ka I Land Soundil, kus rikastava sündmuse nimel ühendavad jõud elektroonilise ööelu pioneerid, kunstnikud ja kohalik kogukond.

Kolm kordumatut päeva ja kustumatu mälestus.

Lisaks muusikale on festivalil võimalik kaasa lüüa erinevates töötubades ja näha oma ala parimate kunstnike tööprotsessi ja tulemust, humoorikaid püstijala koomikuid ning nautida visuaalkunsti meistriteoseid.

Liivaskulptuurid, tuleskulptuurid, tuletants, kineetilise valguse installatsioonid, video art, lavakunst, maalikunst, grafiti, UV-kunst, mandalad, henna-kehamaalingud, glitter station, floristika.

Tervendavate helide töötuba, trummi töötuba, hingamistöötuba, jooga, kalapuhastus töötuba, savipõletusahi, ühismaal, yogilates, stand-up comedy, piibutelk, chill-ala.

Pinks, slackline, libejalka, SUP, jalgrattad, võrkpall, kiiking-juuksur, massaaž, jpm.

Esinejad: 13.07. Vürts, Majamasin, Sünk, Isola, Mutant Disco.

14.07. Tallinn Express, Lekker, Haigla Pidu, Est. Funk Embassy, Tiks, Välk, Mürk Room202, Helind.

15.07. Still Out, I-Fi soundsystem session, Zenni ja Tagasi, Tjuun In, Manatargaq, 911, Piidivabrik, Katlamaja, Öötöö, Lounge Bravuur.

I Land Sound 2017 (Alar Truu)