Kui kõrvutada, kui palju raha kulutasid erakonnad 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiskampaaniale ja kui palju on neil avalike andmete järgi praegu raha, ilmneb, et tulevaste valimiste eel on raha märksa vähem.

Kuidas mõjutavad erakondade õhemad rahakotid valimiskampaaniaid? Tulevastel valimistel on Keskerakonna partner meediaagentuur Initiative, mille juhi Indrek Soomi sõnul saab sel aastal kindlasti vähem valimisreklaame näha.

„Kui eelmisel korral alustati jõuliselt juba kevadel, oldi pildis ka suvel ja loomulikult tipnes reklaam mahult vahetult enne valimisi, siis sel aastal on kevad ja suvi olnud märksa tagasihoidlikumad,” märkis ta.

Nelja suurema ka eelmistel valmistel osalenud partei võrdluses on neil toonase 4,5 miljoni euro asemel praegu kaukas 1,5 miljonit eurot.

