Järelevalvemenetluse käigus esitas Ida-Viru maavanem Lüganuse vallale ettepaneku tunnistada kehtetuks korraldused, mille alusel on väljastatud ehitusload vendade Sõnajalgade tuulikute püstitamiseks, mis segavat kaitseväe luuret: asi on jõudnud kohtuvaidluseni.

Tänavu talvel lennutasid kaitseväelased Eesti Ekspressi teatel Aidu tuulepargi kohal drooni ja selgus, et üks pooleliolev tuulik on kerkinud juba 137 meetri kõrguseks, kuigi ehitusluba lubab 135meetriseid. Ida-Viru maavalitsus sai 2. veebruaril info, et Lüganuse vallas võivad Aidu tuulepargi ehitamiseks antud haldusaktid olla õigusvastased.

Maavanem algatas kontrollimiseks Lüganuse valla suhtes järelevalvemenetluse ja on nüüdseks esitanud menetluse käigus vallale ettepaneku tunnistada kehtetuks korraldused, mille alusel on väljastatud ehitusload tuulikute püstitamiseks. Praeguseks pole vallavalitsus korraldusi tühistanud, teatas maavalitsus, kellel jätkub vallaga ses osas kohtuvaidlus.