Eile 90aastaseks saanud Hillar Palamets laulab oma sünnipäeval eesti, vene ja saksa keeles, räägib vahepeal nagu iidne roomlane ning õpetab pisut hiina keelt, mille grammatika õppivat ära tunniga. Õhtulehe palvele kirjeldada mälupilte, mis seostuvad tal konkreetsete kuupäevadega, tuleb juubilar vastu leebelt nagu pedagoog ikka. Alljärgnevat on hea lugeda mõttes Hillar Palametsa häälega.

12. märts 1934 – Pätsi riigipööre

"On erksaid mälestusi. Gori karikatuurid vapsidest, ma ei tea, mis lehele ta tegi, Vaba Maa või… Gori karikatuurid – oli joon, kus oli… no poliitilist teravust ma ei taibanud, aga vapse ma olen näinud marssimas, neil olid mustad baretid ja see tervitus (Palamets tõstab parema käe sirgelt ette, peopesa jääb õlast veidi ülespoole). See on süütu tervitus. Mida see tähendab, kui ma tõstan käe? Mul ei ole relva käes! See on vana tervitus: Salve! – Ole terve!