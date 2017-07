Tartu maakohus karistas vangistusega meest, kes kuulus koos tosina inimesega Venemaal ja Eestis tegutsenud kuritegelikku ühendusse, mis pani toime maksualaseid ja varavastaseid kuritegusid.

Maksualaste kuritegude toimepanemine seisnes süstemaatilises, ebaseaduslikus ja grupiviisilises Eesti riigi ajutise kontrolljoone ületamises piiripunktidevahelisel alal, toimetades Venemaalt Eestisse sigarette, mida oli kokku 20 miljonit, seisab kohtuotsuses. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes alaliselt Venemaal elavate Eesti kodanike süstemaatilises värbamises variisikuteks kelmuste toimepanemiseks juriidiliste isikute vastu Eestis.

Kuritegeliku ühenduse liikmed kasutasid ära asjaolu, et värvatavatel puudusid eelnevad finantskohustused Eestis ning nende vastu on Venemaal nõuete esitamine raskendatud. Kavatsusega mitte täita kohustusi, kasutades lepingute sõlmimisel kuritegeliku ühenduse liikme antud fiktiivset elukohta ja töökohta, sõlmisid variisikud Tartus, Tallinnas ja mujal krediidilepinguid finantsasutustega ja liitumislepinguid telekommunikatsioonifirmadega ning võtsid kauplustest liisingulepingutega elektroonikat ja tööriistu. Variisikud andsid saadud summad ja asjad üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu, ja läksid tagasi Venemaale.

Olegi ülesanne oli kelmuste vahetu toimepanemine. Süüasja arutanud Tartu maakohus mõistis talle karistuseks kolm aastat ja kaks kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks kuud, ülejäänud vangistus on tingimisi.