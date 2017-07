Erinevalt neljapäevast on reedel lootust selgemale taevale, hoovihma on oodata Ida- ja Kagu-Eestis. Ilm on tuuline ning sooja vaid kuni 20 kraadi.

Öö hakul on pilves ilm ning mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ning sadu tugev, edastab Riigi Ilmateenistus. Pärast keskööd läheb selgemaks ning alates läänest sadu lakkab. Puhub lääne- ja loodetuul 3-10, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti 14 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7..12°C.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 15..20°C.