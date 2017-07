Pärnumaa väikelinnast Sindist pärit laulja Indrek Raadik ehk Summer soovitab Pärnumaad külastades ette võtta midagi ägedat ning kajakkidega mööda Pärnu jõge alla mereni sõita. "Minna kambakesi, Tori Jõesuust kajakid võtta ning nendega allavoolu sõita," soovitab ansambli Tuberkuloited laulja. "Ekstreemuste otsijatele on seal ka kergemaid kärestikke, aga muidu on Pärnu jõgi suhteliselt rahulik," julgustab ta.

"Pärnu jõe kõrval Urumarja küla lähedal näeb ära Kalevipoja kivi (pildil), mis on keset Pärnu jõge," toob muusik näiteks. Kuigi võrreldes mujal Eestis leiduvate rahnudega on Pärnumaa "kivihiiglased" üsna tagasihoidlike mõõtmetega, siis Kalevipoja Vestitaskukivi ehk Võnnukivi on neist suurim. Kaitse all olev rahn on viis meetrit kõrge, millest 1,5 -2 m on vee sees. Kivi ümbermõõt on 22 meetrit. Suur rändrahn on kunagi lõhestunud kaheks osaks, mis püsivad siiski koos.

Eesti vanim inimasula

"Sindi linnast mööda Pärnu jõge kaks kilomeetrit ülesvoolu on Pulli küla, mis on teadaolevalt Eesti vanim inimasula," räägib Indrek. Pulli asulas peatusid rändavad kütid ja korilased mitmete aastate vältel. Asula kasutusaeg on radiosüsinikdateeringu alusel umbes 8900 eKr.

Sindi pais

"Praegu on veel Sindis võimalik näha paisu, mis on Eestis suhteliselt ainulaadne," ütleb Indrek. "Minu meelest teist nii pikka paisu meil pole," ütleb ta. Sindi paisu (pildil) viimane betoonist ülevool valmis 1977. aastal. Selle pikkus on 151 ja kõrgus 4,6 m. Vaade paisule on küll võimas, kuid rohkem kui poolteist sajandit on see olnud kaluritele ja jõeäärsetele elanikele pinnuks silmas. "See oleks huvitav koht, kus käia, sest kauaks seda võimalust vist pole. Arvan, et see võetakse õige pea maha," nendib muusik. "Ehitati ta kunagi vabriku tarbeks, kes ise endale elektrit tootis," teab Indrek öelda.

Sindi õigeusu kirik

"Õige pea hakatakse vist Sindi kirikut taastama," lausub Indrek. "Sindisse sattudes oleks huvitav pilk peale visata, et näha, milline see praegu välja näeb. Usun, et võib-olla paari-kolme aasta pärast näeb kirik juba päris hea välja," räägib ta. Samas on kirik tema sõnul väikelinna kohta praegugi tipp-topp. "Eks seal Sindis ole praegu rahvast oluliselt vähem kui kuldaegadel," tõdeb ta.