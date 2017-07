Värske kõmuraamatu andmeil oli Hispaania vana kuninga Juan Carlose seksihimu nii tuline, et ta ajas perekondlikul puhkusereisil himuralt käed külge koguni printsess Dianale. Kolm aastat tagasi trooni oma pojale Felipele loovutanud 79aastane eksmonarh trumpavat võidukalt üle isegi nimekaimu Don Juani: teose väitel on tal elu jooksul olnud ligi 5000 armukest. Vanasti lõmpsiti, et ainus naine, kellega kuningas ei maga, on kuninganna Sofia.

Väited kuningas Juan Carlose saatürlikust eluviisist pole uued. Viis aastat tagasi kuulutas Hispaania seltskonnaajakirjanik Daily Maili teatel, et Hispaania kuningas on maganud 1500 naisega. Kuid endise kõrge Hispaania sõjaväelase välja paisatud väited raamatus “Juan Carlos: 5000 armukesega kuningas” on hulga vapustavamad ja detailsemad. Ainuüksi ühe kuuekuulise perioodi väitel olevat Juan Carlos magatanud 62 armukest. Aastaid 1976–1994 on nimetatud kuninga kirglikuks ajajärguks. Sellesse ajavahemikku pidavat jääma seksuaalsuhted 2154 naisega.

Ka nõndanimetatud elutalvel, millena autor määratleb aastaid 2005–2014, kui kuningas oli 67–76aastane, olevat vanal naistemehel veel küllalt püssirohtu salves olnud. Sel perioodil olevat monarhi voodist läbi käinud vaid 191 naist.