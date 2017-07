"Mingit suurt maagiat me selles kuupäevas ei leidnud, pigem tundus see lihtsalt huvitav," räägib muusik Kaido Põldma (37), kes kümme aastat tagasi maagilisel kuupäeval 07.07.07 kallima Illega abieluranda purjetas. Kaido on üks viiest Eesti tuntud inimesest, kes maagilisel kuupäeval paari läks. Tema ja Ille on ka üks kahest paarist, kes neist viiest tänaseni abielus on.

Ansamblist Soul Militia tuntud Kaido muigab, et Ille valis ilmselt abiellumiseks võimalikult meeldejääva kuupäeva, et mees nende pulma-aastapäeva ära ei unustaks. "Senimaani on see toiminud." Kaido tunnistab, et nad ei uskunud numbrimaagiasse siis ega usu ka nüüd. "Ei ole me ka suured astroloogiahuvilised. Pigem teeb see kõik veidi nalja."