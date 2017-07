Alaväärsus, anoreksia, hinge mattev ärevus – Rootsi kroonprintsess Victoria on pidanud oma 40 eluaasta jooksul maadlema probleemidega, mille põhjuseks peab ta kõrge sünnipära survet. Kuid tulevane monarh leiab tuge nii perest kui ka kaasmaalastest. “Kõik, mida teen, teen Rootsi hüvanguks.”

Hellitlevalt Vikaniks kutsutava Rootsi kroonprintsessi Victoria naeratus on säranud imearmsalt ja võluvalt ka neil aastatel, kui tema hing võis ahastusest nutta. Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia esiklapsel on seljataga pikk võitlus toitumishäirega. Et kaaskannatajaid aidata, nõustus Victoria hiljutises dokfilmis oma katsumustest rääkima. Printsess tunnistas, et 18aastaselt suurenenud õukondlike kohustuste koorem muutus liiga raskeks. Koolipõlves oli ta pidanud maadlema düsleksiaga. Sama häda all kannatasid ka tema isa ja noorem vend Carl Philip. Klassikaaslased narrisid printsessi, kui too valjult lugedes vigu tegi. Ka Victoria ise hakkas uskuma, et ta on rumal ja pikatoimeline.