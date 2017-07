EASi 200 000 eurot maksnud tootemarki esitleti pool aastat tagasi. Seda kasutatakse usinalt küll ministeeriumides ja riiklikel üritustel, aga ettevõtted ei ole uut «tööriistakasti» veel avanud – ühed ei taha sellest midagi kuulda, teised «kaaluvad», kolmandad ootavad edasisi arenguid.

«Bränd on arusaamatu: mingeid rändrahne kuhugi toppida. Tuleb seletada, et näe, see on rändrahn. Pigem tekitab komplikatsioone kui selgust,» lausub Eesti suurima joogitootja A. Le Coq juhataja Tarmo Noop, kui temalt poole aasta eest EASi välja töötatud «tööriistakasti» kohta küsida. Tööriistakastis pidid olema «vahendid, mille abil rääkida Eestist ka teistele ja tutvustada riiki välispartneritele».

Ometi pole suuremad Eesti ettevõtted rutanud seal leiduvat enda tutvustamisel rakendama. Eesti Energia, ka Baltikumis ja Poolas tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte, pole oma laiahaardelisusele vaatamata tööriistakastist midagi kasutanud.