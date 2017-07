Täna tuli välja täielik nimekiri selle aasta Emmy auhindade kandidaatidest. USA televisiooniauhindu antakse sel aastal välja 69. korda.

Auhinnatseremoonia toimub 17. septembril Los Angeleses ning õhtujuhiks on saatejuht ja koomik Stephen Colbert (kes on ise üks parima jutusaate kategooria nominentidest).

Selleaastaste nominentide seas on ka mõned uued tulijad. Peredraama "Meie elu" ("This Is Us"), mis räägib inimestest, kellel on kõigil samal päeval sünnipäev - ning kui erinevad, samas sarnased nad kõik on. Ajalooline draama "Kroon" ("The Crown") räägib noore kuninganna Elizabeth II tõusust troonile ning sellest, kui raske on pereelu ja monarhi rolli omavahel sobitada. "Teenijanna lugu" ("Handmaid's Tale") on sünge fantaasiasari maailmast, kus paljud naised on sunnitud seksorjadeks ja sünnitusmasinateks. Uutest sarjadest on palju kiidusõnu saanud ka "Veidrad asjad" ("Stranger Things"), õudus- ja ulmesari, mille tegevustik toimub 1980ndate Ameerika väikelinnas.