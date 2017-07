USAs Texase osariigis Corpus Christi linnas jäi mees kinni sularahaautomaati.

Ta töötas Bank of Americas remonditöödel. Oma mobiiltelefoni oli ta jätnud autosse, enne kui tal õnnestus automaati kinni jääda, kirjutas BBC.

Sularahaautomaadi kasutajad, kes jätkasid raha välja võtmist, said automaadist sedeli, kuhu oli käsitsi kirjutatud: „Palun aidake. Olen siin kinni ning mul ei ole telefoni kaasas. Palun helistage mu ülemusele.“ Sedelil oli lisatud ka ülemuse telefoninumber.

"Masinast kostis vaikset häält ja me arvasime, et see on nali,“ muljetas politseametnik.

Töömees oli sularahaautomaadis kinni oma paar tundi, enne kui ta sealt vabastati.