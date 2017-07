Täna möödub Nice'i terrorirünnakust aasta. Kohutava tapatöö ohvrite mälestuseks tõid šokis leinajad rünnakule järgnenud päevadel suure hulga südamlikke meeneid: lilli, kaarte, kaastundlikke sõnumeid ja väga-väga palju mänguasju. Mis sai mänguasjadest ja muudest mälestusesemetest edasi?

Et rannapromenaadile - uue nimega Promenade des Anges ehk Inglite promenaad - jäetud mänguasjad ja muud mälestusesemed hakkasid juba natuke kuluma ja vettima, otsustasid linnavõimu esindajad, et hoopis ilusam oleks laguneda laskmise asemel asjad kokku korjata.

Selle aasta veebruaris koguti kokku 150 kastitäit ilusaid ja südamlikke kaastundeavaldusi ning mälestusi...

(Reuters / Scanpix)

Mänguasjad korjasid kokku vabatahtlikud, kelle seas oli ka palju neid, kelle lähedased olid tragöödias hukkunud või viga saanud. Kui asjad kokku said pakitud, toimetati need linnaarhiivi. Küünlad ja lilled jäeti alles, kuid kõik mänguasjad, kaardid, lipud-vimplid ning joonistused leidsid koha arhiivis. Sinna ei jää need aga igaveseks tolmu koguma, vaid nende tarbeks loodetakse tulevikus muuseum avada, kirjutab ajaleht Nice-Matin.

2016. aasta 14. juuli hilisõhtul sõitis terrorist veoautoga Prantsusmaa Nice'is Promenade des Anglaisi rannapromenaadil Bastille' päeva tähistanud rahva sekka. Hukkus 86 inimest ja viga sai üle 450 ohvri.