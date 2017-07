Õiguskantsler Ülle Madise analüüsist selgub, et elu Eesti hooldekodudes ei ole inimväärne. Probleeme on õiguste rikkumisega ning murettekitavalt sageli seatakse ohtu ka hoolealuste tervis. Hooldekodud ise jäävad eriarvamusele.

"Pahatihti on hooned väga-väga kulunud, teine väga suur probleem on hooldajate nappus," kommenteerib Madise tekkinud olukorda TV3 uudistele. Lõuna-Eesti hooldekeskuse tegevjuht Vambola Sipelgas avaldab aga kahetsust, et aastate jooksul on nii meedia kui õiguskantsleri ning ametkondade jutu järgi jäänud hooldekodudest mulje kui hoolimatutest asutustest, kus inimesi luku taga ja kinniseotuna hoitakse.

Luku taga ja kinniseotuna on õiguskantsleri ametkond hoolealuseid aga tõepoolest näinud. Vambola Sipelgas selgitab, et luku taga kedagi ei hoita, uste lukustamist läheb aga tarvis siis, kui keegi uitama kippuv isik hetkeks üksi jääb - näiteks kui hooldaja teisele inimesele rohtu annab või mähkmeid vahetab. Siit tuleb aga õiguskantsleri järgmine murekoht: miks antakse vahel rahusteid patsientidele, kellele neid ette pole nähtud?

Nii hooldekeskuse tegevjuht kui õiguskantsler on mõlemad nõus sellega, et peamiselt tulenevad probleemid alarahastatusest.