"Tuli tavaline sissetungihäire, kuhu reageeris teine patrull," rääkis telekanalile K Security OÜ juhatuse liige Marko Koka. "Kohale jõudes oli arvamus, et hoones on veel keegi sees ja ta kutsus mind välja julgestama. Kui mina sissepääsust sisenesin, kontrollisin hoone esimese korruse, jõudsin keldrisse, siis kuulsin, et keegi püüdis ühest ruumist lahkuda läbi akna. Kui ma sinna jõudsin, oli aken lahti ja hüpates akna peale, siis samal hetkel kõlas lask," rääkis Koka. "Turvamees kukkus, mina jõudsin samal hetkel välja. Isik keeras ümber ja tulistas kahel korral mind. Ja samal kombel kukkusin mina."

Koka tunnistas, et ta ei tundnud otsest valu, aga kõht muutus väga raskeks.

Paarimees sai natuke vähem, kuid samuti tõsiselt vigastada. "Teda tulistati samuti kõhtu, talle jäi kuul sisse.

Tulistamises kahtlustatav, 75aastane Vene kodanik, tabati Riias. Ta elas alaliselt Tallinnas. Kriminaalset tausta mehel ei ole. Küll aga on TV3 andmetel tal militaarne taust alates nõukogude ajast. Mida Aleksandr tolles Kopli liinide majas tegi või otsis, ei ole teada. "Isiklik arvamus on, et seal hoones pidi olema midagi tema jaoks, et ta ei olnud seal hoones esimest korda," arvas Marko Koka.

Uurijad loodavad Aleksandrilt vastused saada täna õhtuks, tema küsitlemist alustati täna Mustamäe haiglas.