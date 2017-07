Loomade eestkoste organisatsioon Loomus kohtus täna riigikogu liikme Barbi Pilvrega ja loomakaitseorganisatsiooni Gaia konsultandi Adolfo Sansoliniga, et arutada foie gras´ tootmist EL riikides ja võimalusi tootmisel tekitatavate kannatuste vähendamiseks.

Foie gras´ ehk hanemaksapasteedi tootmiseks sundtoidetakse linde mitu korda päevas, mis põhjustab ebamugavust ja mitmesuguseid raskeid tervisehäireid.

Gaia eesmärk on aidata kaasa seadusandlike tingimuste loomisele, et lubatud oleks vaid nö loomulikul teel tootmine ja sundtoitmine oleks keelatud.

Loomuse juhataja Kadri Taperson ütles, et loomade eestkoste organisatsioonina toetab Loomus enamikke algatustest, mis loomade kannatusi vähendavad. “Foie gras on ju tegelikult maksa steatoos ehk rasvumine. Selge, et see ei ole kasulik ei inimestele ega loomadele.”

Foie gras´ tootmine lindude nuumamise teel on veel lubatud Belgias, Prantsusmaal, Ungaris, Bulgaarias, Hispaanias. Eestis seda linnukasvatusharu ei ole ja sundtoitmine on loomakaitse seadusega keelatud. Gaia ja teised loomakaitseorganisatsioonid töötavad selle nimel, et Eesti võtaks teema üles oma EL eesistumisperioodi jooksul.