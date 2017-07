Euroopa Liidu Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), mis eraldas Rail Balticu Eesti osa planeerimiseks ja tehnilisteks uuringuteks üle 5 miljoni euro, tahab sellest nüüd projekti hilinemise pärast 250 000 eurot tagasi nõuda.

Majandusministeerium tunnistab kirjas INEAle, et projekti tegevustega ei jõutud tähtajaks valmis ja hilinemise taga on liigoptimistlik esialgne ajakava.

Hoolimata EL-i rahastuse ulatusest viiakse see siiski lõpule. Praeguseks on MKM-ile alluv Tehnilise Järelevalve Amet juba katnud 892 000 euro eest kulusid, mis esialgu pidid tulema Euroopa Liidult. Lisaks on selliseid kulusid tulekul veel 464 000 euro eest, mis kõik kaetakse riigieelarvest.

Refereeritud Delfi Ärilehest.