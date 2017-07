EKRE aseesimees Martin Helme keeras esmaspäevases Õhtulehes ilmunud intervjuus selja kõigile Eesti ettevõtetele, kes vajavad enda eduks ja Eesti majanduskasvu hoidmiseks kvalifitseeritud tööjõudu, sest ta kutsus lahmiva propagandistina nende töökäte ees piiri sulgema.

Martin Helme vassis, kui hoiatas, et Eestit ähvardab juba praegu üle meie seedimisvõime olev immigratsioon slaavi aladelt: „See on meie jaoks teise rinde avamine. Viimastel aastatel on sisseränne Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest olnud 5000–7000 inimest aastas, see on juba Karl Vaino aegne tase!“

Lõpuks jõudis Helme väiteni, et Schengeni süsteem on lakanud töötamast ning Eesti peab panema mitte-ELi riikide kodanikele piiri kinni, juhul kui nad pole saanud Eesti viisat. Eesti on viimasel ajal ühemõtteliselt, ka Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks valmistudes ja eesistumise esimestel üritustel kinnitanud: võti majanduspõgenike tulva peatamiseks Euroopas on nende tagasisaatmine.