Hiina kuulsaim inimõiguste aktivist Liu Xiaobo suri täna 61-aastasena. Liu viidi eelmisel kuul vanglast üle haiglasse, kuna ta põdes maksavähki. Nobeli rahupreemia laureaat Liu istus vangis "õõnestustöö" eest.

Endine ülikooliprofessor Liu Xiaobo on elu jooksul mitu korda vangis pidanud istuma. Praegu on tema abikaasagi koduarestis. Mees on läänes kordades tuntum kui kodumaal, sel lihtsal põhjusel, et kohalik meedia ei avalda temast ja tema tegudest lugusid. Inimõiguslane Liu oli üks põhiaktivistidest 1989. aasta Taevase rahu väljaku meeleavaldustel.

61-aastane Liu oli raskelt haige ning põdes maksavähki. Loetud nädalad enne mehe surma pakkusid mitmed lääne riigid Hiinale võimalust lubada Liul riigist lahkuda ning mujal adekvaatset ravi saada. Üks Saksa ja üks USA päritolu arst kinnitasid, et mees võinuks reisida küll. Hiina eksperdid vaidlesid aga vastu, et Liu ei peaks pikka teekonda vastu. The Guardian kirjutab, et paljudes ringkondades tekitas see pahameelt ning süüdistusi, et valitsus lasi dissidendil pigem ruttu ära surra kui võimaldada mehel välismaalt veel mingeid avaldusi esitada.