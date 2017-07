Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum asub Viimsi mõisas, mis oli enne Teist maailmasõda Eesti vägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri suveresidents. Hoolimata nimest on sõjamuuseum tegelikult hubane ja kodune muuseum.

Sõjamuuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused jutustavad külastajatele loo Eestis peetud sõdadest, eestlaste ja teiste siinsete rahvaste teenistusest erinevate riikide sõjavägedes ja mujal maailmas peetud sõdadest, millest Eesti elanikel on tulnud osa võtta.

Statistikat vaadates tundub, et sõjamuuseum on kõige huvitavam isadele ja lastele, samas tullakse siia tihti kogu perega – ema, isa, lapsed ja vanavanemadki. Laste jaoks on põnevaim, et muuseumis väljapandud esemeid võib oma käega katsuda ja näiteks muistse sõjamehe kiivrit pähegi proovida. Siin saab uurida metsavennapunkrit, lugeda üle kindral Laidoneri uhked teenetemärgid, vaadata oma silmaga üle kõik sõjatehnika angaaris asuvad masinad nii väljast kui seest ja võtta istet Eesti sõdurite poolt Afganistanis ehitatud sauna terrassil.

Laste jaoks on muuseumis ka mängustaap, kus saab ehitada kindlust, proovida selga sõjamehe riideid ja pidada mõõgavõitlust.

Mis on sõjamuuseumi kõige ägedamad atraktsioonid?

Üks ägedamaid atraktsioone on kahtlemata metsavendade punker muuseumi esimesel korrusel. Punkrisse on võimalik sisse ronida ja kujutada end hetkeks ette tõelise metsavennana.

Neile, kes mäletavad nõukogude aega, tekitavad nostalgiat külma sõja näitusel tollaegsete militaarsete mänguasjade ja sõjalise algõpetuse tunni esemete väljapanek ning nõukogude armee ajateenija demblialbumi sirvimine.

Relvahuvilistele pakub palju vaatamisväärset Eesti Ajaloomuuseumiga kahasse kokku pandud relvanäitus, mis ääristab muuseumi teise korruse koridori, välja on pandud ca 130 tuli- ja külmrelva. Eesti kaitseväe vormidest ja vormielementidest huvitatutele sobib sõjamuuseumi kõige värskem näitus "Eesti vormi lugu 1917-1940".

Muuseumi peahoone õuel asub tank T-34, mis toodi sõjamuuseumisse Poolast. T-34-l on II maailmasõja ja külma sõja kuumade lahingute ajaloos tähtis koht. T-34 on jäänud Eesti inimeste mällu "vabaduse toojana" ja hiljem maantee ääres postamendil seismas või siis omaaegsest Poola telesarjast "Neli tankisti ja koer" ja loomulikult lugematuist sõjafilmidest. Muuseumi perepäevadel on võimalik tanki ka seestpoolt uurida.

Sõjatehnika angaar on eriti tore laste jaoks, kellele meeldib masinatesse ronida ja kõike oma käega katsuda. Huvitav on ka astuda sisse Eesti poiste poolt Afganistanis ehitatud sauna ja kujutada ette brittide imestust, kui põhjamaised eestlased õues valitsevast kuumusest hoolimata vabatahtlikult üle 100-kraadises saunas higistasid. Seesama saun oli Camp Bastionis eestlaste "valuuta", kus sõlmiti nii mõnigi oluline kokkuleppe liitlaste esindajatega.Igal aastal enne vabariigi aastapäeva toimub aga sõjamuuseumi taga pargis ajalooline taaslavastuslahing, mille käigus eesti väed vallutavad tagasi punaste käes oleva mõisa.

Lahingus osaleb igal aastal sadakond erinevate sõjaajaloo klubide liiget Eestist, Lätist, Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. Pealtvaatajate jaoks on tegu tõelise vaatemänguga.

