Woody Harrelsoni purjuspäine grupiseks kolme naisega võinuks tema abielu hävitada. Kuid filmitähe abikaasa Laura Louie oli ootamatult mõistev.

Näitleja rääkis Hollywood Reporterile 2002. aasta sündmustest, mida ta nimetab elu hirmsamateks. Woody vahistati, süüdistatuna kallaletungis taksojuhile. Vaid mõni päev varem olid kõmulehed paljastanud tema grupiseksi kolme naisega.

Harrelsoni (55) sõnul istus ta ühes Londoni baaris, kui kaks naist talle liginesid ja tegid ettepaneku veidi mürgeldada. Kui nad parajasti taksosse istusid, liitus nendega kolmas naine. "Läksime minu poole ja üks tüdruk oli paparatso või töötas nende heaks, töötas kõmulehes," kinnitab Woody. "Ta kutsus ühe fotograafi ligi. See üks tüdruk manipuleeris ülejäänud kahega."

Briti kõmuleht News of the World sai mahlaka pommuudise, mis mõistagi jõudis ka Harrelsoni seadusliku kaasani. Woody on enda sõnul üksikasjad unustanud, kuid nimetab Laura reaktsiooni hämmastavalt kaastundlikuks.

"Ta ütles mulle: "Sul peab tõesti raske olema, selline jama on ilmsiks tulnud." See ei tähenda, et Laura poleks vihane olnud. Kuidas ma vabandust palusin? No urisesin midagi tüüpilise texaslasena. Aga ta andestas mulle ja me oleme endiselt koos."