Balti Jaama vastas asuv Sandwich Bar pakub suurepäraseid võikusid nii näksimiseks kui ka korralikuks eineks. Valikus on soolased ja magusad võikud.

Sandwich Bar tegutses esimesed 2,5 aastat Mustamäel, kuid nüüd koliti klientidele lähemale. Aadressil Kopli 4 asuva söögikoha interjöör on mõnus ja hubane ning aeg-ajalt mängib ka elav muusika. Üheks tihedaks esinejaks on muusik, kes laulab lausa 14 erinevas keeles!

Pakutavate võikude hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea ning on ülioluline välja tuua, et nii saiad, leivad, kastmed kui ka vahvlid valmivad käsitööna. Sandwich Bari töökas kollektiiv kinnitab: sandwichid ja vahvlid on ainulaadsed Eestis, selliseid mujalt ei leia!

Proovisime Sandwich Bari parimaid ja huvitavamaid võikusid ning kommenteerisime, mis mulje neist jäi.

Peremehe sandwich leivaga

- Selle võiku leib oli nisujahu vabast jahust. Iseenesest oli see hea, aga mulle tundub, et tavaline valge leib (sai) oleks siinkohal sobinud paremini.

- Pihv ja sisu olid väga head.

- Ma ei ole näinud, et võiku vahel oleksid krõpsud. Algul olin veidi skeptiline, aga need sobisid ju sinna ideaalselt. Andsid mõnusa maitsenüansi.

- Kuna ma ei saa nisujahu süüa, siis rõõmustasin väga sellise sandwichi üle. Ülimaitsev ning väga mahlane ja maitsev suutäis.

- Võileiva sees oli veiseliha, tomat, marineeritud kurk, jääsalat ja väga maitsev kaste – minu lemmik!

- Leib oli Peremehe sandwichil meeldiva krõbeda koorikuga ja seest pehme, maitse oli natuke magus, aga sobis hästi kokku soolase veise hakk-kotletiga.

- Mehine kõhutäis.

Kanafilee sandwich

- Kana oli mahlane ja hästi maitsestatud.

- Mul oli ikka tükk tegemist, et end sellest eemal hoida.

- Sai oli mõnusalt krõmpsuv.

Oa kikerherne vahvel peedipesto ja kitsejuustuga

- Juba väljanägemine oli omapärane. Selles polnud leiba, vaid hoopis vahvel – mis pani omakorda kulmu kergitama. Kas see on magus võiku? Kõik oli siiski tasakaalus ja imehea.

- Oa-kikerherne vahvli sisu oli väga mahlane. Mind häiris veidi kitsejuustu maitse, kuid mulle ei meeldi kitsejuust, seega minu probleem… Kellele kitsejuust maitseb, neile sobib ideaalselt.

- See kooslus oli väga maitsev. Et kikerhernestest saab teha niisugust ülivinget täidist, oli üllatus.

- Kikerherne vahvel oli megamõnus – ma olen suur taimetoitude fänn. Vahvel on mega!

- Esimest korda sõin soolaseid vahvleid ja kogemus oli meeldiv.

BBQ väike

- Mõnus suurus väikse isuga inimestele.

- Maitsed olid tasakaalus. Pärast söömist jäi suhu hea maitse.

- Sama hea maitse nagu mõnes välismaises kõrge tasemega sandwichi baaris.

Kreveti sandwich

- Krevetid on hästi valmistatud ja täpselt viimase peal maitsestatud.

- Mõnusalt maitsev sisu, krevetid oleks tahtnud kohe kiiresti vahelt ära süüa!

- Kreveti sandwich – selle sisu oli väga maitsev ja mahlane. Tunda oli teravust, seega väga üllatav kooslus.

- Krevette ei ole üle küpsetatud, kõik oli mahlane ja hõrk.

- Oli kohe tunda, et kasutati kvaliteetseid krevette.

Kana ja jalapenoga sandwich

- Ülihea ja mõnusalt juustune.

- Piisavalt terav, aga samas mitte nii terav, et pärast selle söömist peaks liitrite viisi vett kaanima.

Magus vahvel

- Nämma! Vahvel võiks ehk olla tsipake pehmem, aga muidu suurepärane.

- Banaan sobis sellesse kooslusesse ideaalselt.

- Vahvliga oli kaasa pandud värske maasikamoos. Imeline.

- Vahukoor oli ülihästi maitsestatud. Ma ei tea, mis sinna nii head oli pandud, kuid see maitse on lihtsalt võrratu! Maasika toormoos, see on i-l täpiks.

- Parem kui enamus magusaid vahvleid, mis olen eales proovinud. Samas polnud liiga magus ega läila.

Köögiviljakrõpsud

- Mulle meenus lapsepõlv! Need krõpsud maitsesid veidi nagu kuivatatud õunad, mida sai vanaema juures mekitud.

- Need näevad jube kiftid välja! Nagu roosiõied!

- Köögiviljakrõpsud on hea alternatiiv päris krõpsudele