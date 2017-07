Boriss Nemtsovi tütre Žanna Nemtsova advokaat Vadim Prohhorov ütles, et karistuse said vaid mõrva täideviijad ning nüüd peab järg jõudma ka mõrva organisaatorite ja tellijate kätte. Prohhorov rõhutas, et esimeses järjekorras peaks uurijad üle kuulama Zaur Dudajevi endise komandöri Ruslan Geremejevi.

Kohtuotsusega ei ole rahul ka Boriss Nemtsovi võitluskaaslane Ilja Jašin, kelle arvates oleks mõrvar pidanud saama eluaegse vanglakaristuse. "Mingit rahulolu ei saa olla seni, kuni selle kuriteo tellijad viibivad vabaduses," lisas ta.

Jašin on korduvalt toonitanud, et kahtlemata oli mõrvaga seotud Ramzan Kadõrov. Küsimus on vaid selles, kas ta oli organisaator või tellija. Vahetult mõrva järel viitas Jašin ka Kremli poole. "Ma ei saa teda süüdistada otseselt, ei ole teada, kes andis käsu, kuid on ilmselge, et käsuandjat tuleb otsida võimu juurest," arutles Jašin 2015. aasta märtsis.

Kohtuotsus ei rahulda ka süüdimõistetuid, kes väidavad, et tunnistasid uurimise ajal süüd jõhkra surve all. Nende advokaadid rõhutasid pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et vaidlustavad selle Venemaa Ülemkohtus ja lähevad vajadusel kuni Euroopa Inimõiguste Kohtuni Strasbourg´is.