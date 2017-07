Venemaa president Vladimir Putin külastas teisipäeval Laadoga järves Valamo saarel asuvat õigeusu mungakloostrit. Tähelepanu äratas, et Putin saabus kloostri juurde Mercedese roolis ja auto tagaistmel istus tundmatu, kelle põlvedel võis märgata punast kotti, vahendab telekanal Dožd.

Venemaa president Vladimir Putin ja tema kauaaegne abikaasa Ljudmila Putina teatasid oma abielu karile jooksmisest telekanali Rossija 24 vahendusel 6. juunil 2013. Järgmise aasta 1. aprillil teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov abielulahutuse ametlikust vormistamisest.

Meedia andmetel abiellus Ljudmila Putina seejärel endast 21 aastat noorema Artur Otšeretnõiga ning Venemaal hakati huviga ootama, millal president uue abielu vormistab. Pandi teda ju juba varem kuulujuttudes korduvalt paari Alina Kabajevaga ning neile on koguni omistatud kuni kolm ühist last. Veel on meedia pakkunud Putini uueks armastuseks poksijat Natalja Ragozinat, kuid ka see uudis jäi vaid kuulujutu tasemele.