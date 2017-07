Juuni keskel toimus saate "Naabrist parem" meeleolukas finaal, mille võitsid ülekaalukalt Jana ja Siim-Sten oma pisipiiga Mia Isabelaga. Nüüd annab paarike sotsiaalmeedias teada, et nad on lõpuks võidukorteri ametlikud omanikud ja plaanivad pulmigi!

Jana ja Siim-Sten hakkasid pidama ka blogi, mille vahendusel hoiavad oma fänne kursis, kuidas neil pärast saadet läheb. Lisaks lubavad nad blogis kindlasti ka saates omandatud ehitusnippe teistegagi jagada.

Kuigi korteri ostuleping sai notari juures vormistatud alles täna, alustasid nad kolimist juba eelmisel nädalal. "Meil on praeguses üürikorteris üks tuba lahti pakkimata kaste täis. Ma ei tea kui paljud teavad, et me saate kõige kiiremal nädalal lisaks ehitamisele ning sisustamisele ka üürikorterit vahetasime ja kolisime. Me saime üsna ruttu aru, et lahti tuleks pakkida ainult kõige olulisemad asjad ja ülejäänud peaksid juba Kasekodusse kolimist ootama jääma – olime ju nii kindlalt otsustanud, et saagu mis saab, me ehitame praegu endale kodu. Kuna me absoluutselt ei suuda oma tulevasest kodust eemale hoida, siis tundus mõistlik juba vaikselt asju sinna viima ja lahti pakkima hakata," kirjutasid nad eelmisel nädalal blogis.