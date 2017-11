Kunstinäitusel jääb vanem soliidsem daam ühe pildi ette seisma, kehitab pahaselt õlgu ja kutsub kohale kunstiteadlase.

"Härra professor, kuidas võivad näituse korraldajad sedavõrd toorelt eksida? Pildi alla on kirjutatud "pastell", aga ei ole ju nii!"

"Andestage, ma ei sa aru - on küll!"

"Pole seal mingeid pastlaid! Näete - kunstnik on teinud kirju lehma aasal rohtu söömas!"