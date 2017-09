Sel nädalal on vaatamist nii lastele, õudukafännidele kui ka draamaarmastajatele. Eesti kinodesse jõudis Stephen Kingi teosel põhinev õudusfilm "See" ("It"). Mõned kriitikud on filmi väga kiitnud, nimetades seda isegi aasta parimaks õudusfilmiks, teiste arvates ei suutnud režissöör Andy Muschietti Kingi teost parimal moel ekraanile tuua. Eks oma silm on kuningas ja mis meeldib ühele, ei pruugi meeldida teisele.

UUED FILMID

"Madame" | Kino: Artis, SKOOR: 20%

"Logani õnn" | Kino: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR: 92%

"See" | Kino: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR: 90%

"Avasüli" | Kino: Artis, SKOOR: IMDB 5,2

"Ruut" | Kino: Artis, Forumcinemas, Apollo kinod, SKOOR: 70%

"Armastusest: ainult täiskasvanutele" | KINO: Forumcinemas

"Džungliässad" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, IMDB SKOOR: 5,3

"Ilus planeet IMAX 3D" | Kino: Kosmos

HETKEL KINOS

"Õpetajanna" | Kino: Artis, SKOOR: 82%

"Inhumans" | Kino: Kosmos

"Tulbipalavik" | Kino: Forumcinemas, Apollo kinod, Artis

"Seitsme õe saladus" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos

"Mässajad" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR: 71%

"Rachel, mu piin" | KINO: Artis, Forumcinemas, Kosmos, Apollo kinod, SKOOR: 76%

"Terminaator 2: Kohtupäev 3D" | Kino: Forumcinemas, Kosmos, SKOOR: 100%

"Barry Seal: Mees üle Ameerika" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR: 87%

"Paras pähkel" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR: 11%

"Nurjatu vanaema" | KINO: Forumcinemas, Kosmos, Apollo kinod

"Emoji film" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, Kosmos, SKOOR 8

Kriitikute poolt maha tehtud ja halvimaks filmiks üldse nimetatud "Emoji filmi" kohta loe lähemalt SIIT! Kinodes alates 18.08.

"Palgamõrvari ihukaitsjad" | KINO: Apollo kinod, Forumcinemas, Kosmos, SKOOR 47

"Klaasloss", KINO: Artis, Kosmos, Forumcinemas, Apollo kinod, SKOOR: 49

"Fortunata ehk õnneseen" | KINO: Artis, IMDB SKOOR: 6,8/10

"Tume torn" | KINO: Coca-Cola Plaza, Apollo kinod, SKOOR: 16

"Emmede vaba õhtu" | KINO: Forumcinemas, SKOOR 33

"Annabelle: loomine" | KINO: Forumcinemas, Apollo kinod, SKOOR: 68

"Peterburi. Ainult armastusest" | KINO: Apollo kinod, Artis

"Prantsuse kuninganna" | KINO: Artis, SKOOR: 31

"Kedi" | KINO: Forumcinemas, Artis, SKOOR: 98%

"Dunkirk" | KINO: Coca-Cola Plaza, Solaris, Kosmos, SKOOR 92

Tuhanded mehed ootavad rannas, teised tuhanded üritavad neid päästa. (©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

"Wind River" | Kino: Forum cinemas, Apollo kino, kino Kosmos, SKOOR: 88%

"Petetud" | KINO: Artis, SKOOR 78

THE BEGUILED, from left: Colin Farrell, Nicole Kidman, 2017. ph: Ben Rothstein/ © Focus Features /Courtesy Everett Collection (©Focus Features/courtesy Everett Collect / Everett Collection/ Vida Press)

"Plahvatuslik blond" | KINO: Forum cinemas, Apollo kino, kino Kosmos, SKOOR: 76% UUS!

"Autod 3" | Kino: Coca-Cola Plaza, Solaris, SKOOR 67

"Valerian ja tuhande planeedi linn" | KINO: Forumcinemas, SKOOR 53

